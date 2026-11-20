20 ноября 2026, 15:42

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Новые остановочные павильоны установили специалисты Мосавтодора на трёх региональных дорогах в округах Лыткарино и Балашиха. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Новые павильоны относятся к типу «межгород»: они сделаны из перфорированной металлической панели и металлического каркаса. В программу работ вошел также ремонт посадочных площадок.





«В округе Балашиха новые остановки установили на Новослободской улице в деревне Пуршево и на Полтевском шоссе в деревне Полтево. Теперь жителям будет комфортнее пользоваться общественным транспортом, связывающим их населённые пункты с микрорайоном Железнодорожный», — говорится в сообщении.