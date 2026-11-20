20 ноября 2026, 19:02

Фото: Музей-заповедник «Усадьба «Мураново»

Творческое занятие «Изделия из дерева со смальтой» проведут в Объединенном мемориально-художественном музее-заповеднике «Усадьба Мураново имени Ф. И. Тютчева» в Пушкинском городском округе в субботу, 21 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.





Участникам предложат не просто познакомиться с традиционными приёмами работы с природными материалами, но и создать собственный предмет, который можно будет использовать в быту или подарить близким.





«Мастер-класс проведет монтессори-столяр Михаил Хеймер. Под его руководством гости научатся собирать и оформлять небольшие деревянные изделия. В зависимости от выбранного варианта это может быть мозаичная композиция, декоративное панно или практичная ключница. Каждый участник сможет самостоятельно определить внешний вид работы и украсить её по своему вкусу», — говорится в сообщении.

Фото: Музей-заповедник «Усадьба «Мураново»

Фото: Музей-заповедник «Усадьба «Мураново»

Фото: Музей-заповедник «Усадьба «Мураново»