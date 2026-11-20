В Муранове проведут мастер-класс по изготовлению сувениров из дерева со смальтой
Творческое занятие «Изделия из дерева со смальтой» проведут в Объединенном мемориально-художественном музее-заповеднике «Усадьба Мураново имени Ф. И. Тютчева» в Пушкинском городском округе в субботу, 21 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
Участникам предложат не просто познакомиться с традиционными приёмами работы с природными материалами, но и создать собственный предмет, который можно будет использовать в быту или подарить близким.
«Мастер-класс проведет монтессори-столяр Михаил Хеймер. Под его руководством гости научатся собирать и оформлять небольшие деревянные изделия. В зависимости от выбранного варианта это может быть мозаичная композиция, декоративное панно или практичная ключница. Каждый участник сможет самостоятельно определить внешний вид работы и украсить её по своему вкусу», — говорится в сообщении.
Для изготовления поделок будут использоваться бук и сосна. Эти породы отличаются выразительной фактурой, приятным естественным оттенком и хорошо подходят для создания небольших предметов. Особую роль в оформлении сыграет смальта — итальянская мозаика из цветного стекла. Её фрагменты помогут сделать каждую работу индивидуальной, добавить ей яркости и превратить простой деревянный предмет в полноценный декоративный объект.
Организаторы уделили особое внимание безопасности и экологичности процесса. Занятие рассчитано на семейную аудиторию, поэтому оно подойдет как детям, так и взрослым. Участники смогут работать в спокойной обстановке, осваивая столярные навыки и одновременно развивая фантазию, аккуратность и чувство композиции.
Занятие пройдёт в рамках культурной программы выставки «Поэзия мурановских пейзажей. Путешествие». Экспозиция посвящена теме странствий и приурочена к 220-летию Дмитрия Путяты. Он был родным братом владельца усадьбы Николая Васильевича Путяты — известного представителя пушкинской эпохи, возглавлявшего Общество любителей российской словесности и поддерживавшего дружеские связи с литераторами своего времени. Одной из центральных частей выставки стали путевые зарисовки Дмитрия Путяты. В экспозиции также представлены исторические рисунки, выполненные членами семей Путят и Тютчевых. Их дополняют работы современных художников, продолжающих традицию наблюдения за природой и архитектурой Муранова. Таким образом, посетители мастер-класса смогут совместить практическое творчество с посещением выставки и знакомством с историей усадьбы. Начало занятия запланировано на 13:00. Возрастное ограничение — 6+. Подробности и запись доступны на официальном сайте музея-заповедника «Усадьба Мураново».