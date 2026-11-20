20 ноября 2026, 18:31

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Организаторы подвели итоги конкурса «Большая перемена» среди студентов профессиональных образовательных организаций. Лауреатами и обладателями дипломов стали 16 финалистов из Подмосковья, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.





Лауреатом I степени названа студентка Ногинского филиала Московского областного медицинского колледжа №1 Екатерина Кирина. Ещё 15 представителей колледжей региона получили награды II и III степеней. В индивидуальном зачёте лауреатами II степени признаны четыре человека, в командном – пять. Шесть студентов удостоены дипломов III степени.

«За победу боролись около 500 студентов колледжей и техникумов из более чем 40 регионов России. Для выхода в финал участники разрабатывали социально значимые проекты. На заключительном этапе в Нижнем Новгороде они решали кейсы от партнёров, участвовали в тематических мастерских, интерактивных лекциях, мотивационных встречах, играх и мастер-классах с экспертами», – рассказали в министерстве.