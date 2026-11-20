Лауреатами конкурса «Большая перемена» стали 16 студентов подмосковных колледжей
Организаторы подвели итоги конкурса «Большая перемена» среди студентов профессиональных образовательных организаций. Лауреатами и обладателями дипломов стали 16 финалистов из Подмосковья, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Лауреатом I степени названа студентка Ногинского филиала Московского областного медицинского колледжа №1 Екатерина Кирина. Ещё 15 представителей колледжей региона получили награды II и III степеней. В индивидуальном зачёте лауреатами II степени признаны четыре человека, в командном – пять. Шесть студентов удостоены дипломов III степени.
«За победу боролись около 500 студентов колледжей и техникумов из более чем 40 регионов России. Для выхода в финал участники разрабатывали социально значимые проекты. На заключительном этапе в Нижнем Новгороде они решали кейсы от партнёров, участвовали в тематических мастерских, интерактивных лекциях, мотивационных встречах, играх и мастер-классах с экспертами», – рассказали в министерстве.
Все лауреаты получат денежные призы в размере до миллиона рублей. Средства можно направить на образование или реализацию собственного проекта.
Среди образовательных организаций Подмосковья, представители которых вошли в число лауреатов, – Ногинский колледж, Наро-Фоминский техникум, Московский Губернский колледж искусств, Подольский колледж имени А. В. Никулина и Зарайский педагогический колледж.