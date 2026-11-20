В музее «Новый Иерусалим» состоится симфонический концерт
Концерт симфонического оркестра Московской областной филармонии «Симфоническая миниатюра на бис» состоится в государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре в субботу, 21 ноября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства культуры и туризма.
Программа вечера посвящена творчеству русских композиторов рубежа XIX–XX веков и разделена на два отделения.
«Первое отделение начнется со вступления к опере Николая Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». За пультом будет Максим Бетехтин — выпускник Московской консерватории и основатель камерного оркестра «Околобаха». Под его руководством музыканты исполнят вальс Александра Глазунова из балета «Раймонда» и цыганскую пляску из оперы Сергея Рахманинова «Алеко», — говорится в сообщении.
Завершением первой части станут «Половецкие пляски» Александра Бородина из оперы «Князь Игорь». Этот масштабный эпизод — один из самых узнаваемых фрагментов русской оперной музыки. Его динамичный оркестровый размах поставит выразительную точку в отделении.
Во второй части за дирижерский пульт встанет маэстро Дмитрий Юровский. Это представитель знаменитой музыкальной династии, недавно ставший художественным руководителем Симфонического оркестра Московской областной филармонии. Юровский также является бессменным руководителем фестиваля «Лето. Музыка. Музей».
Вторую часть концерта откроет увертюра Антона Аренского «Сон на Волге», после которой публика услышит Второй концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова. Это одно из наиболее известных произведений композитора и признанный шедевр мировой классики.
Сольную партию исполнит пианист Наиль Мавлюдов — выпускник Московской консерватории и лауреат международных конкурсов. Для концерта в «Новом Иерусалиме» он присоединится к оркестру в качестве приглашенного артиста.
Программа выстроена как череда контрастных музыкальных картин: от сказочного вступления Римского-Корсакова и балетного вальса Глазунова до ярких оперных сцен и лирической музыки Рахманинова. При этом в центре вечера окажутся не только отдельные произведения, но и возможность услышать их в исполнении одного оркестра под управлением двух дирижеров.
Концерт начнется в 17:00. Возрастное ограничение — 12+. Подробная информация о мероприятии и билеты доступны на сайте музея «Новый Иерусалим».