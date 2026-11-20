20 ноября 2026, 17:45

Фото: пресс-служба музея «Новый Иерусалим»

Концерт симфонического оркестра Московской областной филармонии «Симфоническая миниатюра на бис» состоится в государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре в субботу, 21 ноября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства культуры и туризма.





Программа вечера посвящена творчеству русских композиторов рубежа XIX–XX веков и разделена на два отделения.

Фото: пресс-служба музея «Новый Иерусалим»



«Первое отделение начнется со вступления к опере Николая Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». За пультом будет Максим Бетехтин — выпускник Московской консерватории и основатель камерного оркестра «Околобаха». Под его руководством музыканты исполнят вальс Александра Глазунова из балета «Раймонда» и цыганскую пляску из оперы Сергея Рахманинова «Алеко», — говорится в сообщении.

Максим Бетехтин (фото: пресс-служба музея «Новый Иерусалим»)

Дмитрий Юровский (фото: пресс-служба музея «Новый Иерусалим»)