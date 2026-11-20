Акробаты из Подмосковья завоевали десять медалей на международном турнире
Шесть золотых, одну серебряную и три бронзовые медали завоевали представители Московской области на международных соревнованиях по акробатике «Кубок Золотова Ю.А.». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Турнир проходил в Нижнем Новгороде. Золотые медали получили воспитанники спортшколы «Старый городок» Одинцовского округа.
«В возрастной группе 13-19 лет победу одержали смешанная пара Софья Валеева и Роман Добросмыслов, мужская пара Никита Василенко и Глеб Чеботарев и женская тройка в составе Дарьи Потапчук, Дарьи Никитиной и Ирины Бабич. А среди спортсменов в возрасте от 12 до 18 лет лучшими стали женская тройка в составе Ульяны Мирошиной, Елизаветы Савранской и Марии Соловьяновой, женская пара Лилиана Гургенидзе и Карина Кузнецова, а также мужская четверка — Даниил Ерохин, Семен Чеботарев, Герман Каменцев и Тимофей Рындин», — говорится в сообщении.Серебро взяла смешанная пара Анастасия Гоголева и Илья Катышев в возрастной категории 13-19 лет. А бронзу выиграли смешанная пара Стефания Панфилова и Денис Андрей, женская группа в составе Александры Шкварово, Ариадны Валисовской и Орнеллы Петровой и женская пара Софии Кретовой и Александры Соколовой.