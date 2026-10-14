В «Новом Иерусалиме» проведут мастер-класс по росписи футболок в стиле Федоскино

14 октября 2026, 15:52

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Творческий мастер-класс «Создай свой неповторимый стиль» состоится в государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре. Участники разработают собственный дизайн футболки, вдохновляясь произведениями и орнаментами с выставки «Федоскино: где живет душа». Занятия будут проходить два дня — 17 октября и 5 декабря, начало — в 15:00. Об этом сообщает пресс-служба Министерство культуры и туризма Московской области.