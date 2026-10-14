В «Новом Иерусалиме» проведут мастер-класс по росписи футболок в стиле Федоскино
Творческий мастер-класс «Создай свой неповторимый стиль» состоится в государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре. Участники разработают собственный дизайн футболки, вдохновляясь произведениями и орнаментами с выставки «Федоскино: где живет душа». Занятия будут проходить два дня — 17 октября и 5 декабря, начало — в 15:00. Об этом сообщает пресс-служба Министерство культуры и туризма Московской области.
Программа объединит знакомство с народным художественным промыслом и практическую работу. Сначала участники смогут обратиться к образам, композициям и узорам, представленным в экспозиции, а затем использовать их как отправную точку для собственного принта. Готовый рисунок нанесут на футболку, превратив обычную вещь в предмет с индивидуальным оформлением.
Помогать посетителям будут креативные спикеры Анна Лавушкина и Инна Цай. Они поддержат участников на разных этапах: от поиска идеи до выбора деталей для кастомизации. Так, каждый сможет самостоятельно продумать будущий дизайн и решить, какие элементы лучше передадут его впечатления от выставки.
Организаторы предлагают посмотреть на создание принта не только как на работу с цветом и формой. Важной частью занятия станет путь от первоначального замысла к визуальному образу: участники попробуют выразить через рисунок свои эмоции и отклик на увиденные произведения. Поэтому итогом станет не просто футболка с орнаментом, а вещь, в дизайне которой отразится личное восприятие федоскинского искусства.
Выставка «Федоскино: где живет душа» поможет по-новому взглянуть на традиционные узоры и использовать их в современном оформлении одежды. Все материалы, необходимые для работы, предоставит организатор мастер-классов. Это позволит сосредоточиться на выборе идеи, разработке рисунка и его переносе на ткань. Возрастных ограничений для участников нет.
Билеты можно приобрести на официальном сайте музея «Новый Иерусалим». Подробности о наличии свободных мест и условиях посещения мастер-классов следует уточнять при покупке билета.
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