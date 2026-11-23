23 ноября 2026, 16:23

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

На базе Гимназии города Раменское состоялась ежегодная Всероссийская акция «Сдаём ЕГЭ вместе с родителями». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





В акции участвовали почётные гости – представители ведущих вузов: Академии ФСО России, Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина и Гжельского государственного университета. Присутствовал также руководитель Ассоциации ветеранов СВО Раменского округа Александр Кулик.

«Отрадно, что наша площадка стала точкой притяжения не только для раменчан. К акции присоединились гости из соседних округов – Жуковского, Бронниц и Воскресенска», – рассказал глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев.

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

«Польза такой акции колоссальна: когда родители сами видят, что экзамен – не пугающее испытание, а чётко организованная процедура, они передают это спокойствие и уверенность детям. Поддержка семьи перед ЕГЭ бесценна», – уверен Малышев.