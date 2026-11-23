В Раменском провели акцию «Сдаём ЕГЭ вместе с родителями»
На базе Гимназии города Раменское состоялась ежегодная Всероссийская акция «Сдаём ЕГЭ вместе с родителями». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
В акции участвовали почётные гости – представители ведущих вузов: Академии ФСО России, Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина и Гжельского государственного университета. Присутствовал также руководитель Ассоциации ветеранов СВО Раменского округа Александр Кулик.
«Отрадно, что наша площадка стала точкой притяжения не только для раменчан. К акции присоединились гости из соседних округов – Жуковского, Бронниц и Воскресенска», – рассказал глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев.
Участники прошли всю процедуру реального экзамена – от прохода через рамку металлоискателя и сдачи телефонов до заполнения бланков и написания заданий по базовой математике и истории.
«Польза такой акции колоссальна: когда родители сами видят, что экзамен – не пугающее испытание, а чётко организованная процедура, они передают это спокойствие и уверенность детям. Поддержка семьи перед ЕГЭ бесценна», – уверен Малышев.Следующая акция пройдёт 26 ноября, в 15:00 в Раменской школе №6 по адресу: ул. Серова, д. 18. Желающие смогут написать основной государственный экзамен по русскому языку и математике.