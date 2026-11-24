24 ноября 2026, 13:28

Фото: Московская областная филармония

Концерт «Мелодии без границ» состоится в музыкальном колледже имени С. С. Прокофьева в Пушкине 5 декабря. Выступление станет частью X Фестиваля мировой музыки «Пересекая время». Об этом сообщает пресс-служба Минкулььтуризма Московской области.





На одной сцене встретятся симфоническое звучание, джаз и музыка баяна и аккордеона. Людмила Боталова (Фото: Московская областная филармония)

«В программе примут участие заслуженные артисты России, братья Михаил и Андрей Ивановы, а также симфонический оркестр Московской областной филармонии, которым руководит художественный руководитель филармонии Дмитрий Юровский. За дирижёрский пульт встанет Максим Бетехтин. На концерте также выступят джазовая вокалистка Полина Орбах и солистка Людмила Боталова, исполняющая партии меццо-сопрано», — говорится в сообщении.

Полина Орбах (Фото: Московская областная филармония)

Фото: Московская областная филармония

«Все аранжировки созданы в Центре развития этнической музыки под руководством Михаила и Андрея Ивановых. Состав для программы объединяет струнные и деревянные духовые инструменты, две валторны, баян и аккордеон. К ним присоединятся фортепиано, контрабас и ударные — основа джазового трио. Вокальную палитру дополнят два голоса: джазовый и академический», — отметили в министерстве.