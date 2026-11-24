В Пушкине состоится концерт в рамках фестиваля мировой музыки «Пересекая время»
Концерт «Мелодии без границ» состоится в музыкальном колледже имени С. С. Прокофьева в Пушкине 5 декабря. Выступление станет частью X Фестиваля мировой музыки «Пересекая время». Об этом сообщает пресс-служба Минкулььтуризма Московской области.
На одной сцене встретятся симфоническое звучание, джаз и музыка баяна и аккордеона.
«В программе примут участие заслуженные артисты России, братья Михаил и Андрей Ивановы, а также симфонический оркестр Московской областной филармонии, которым руководит художественный руководитель филармонии Дмитрий Юровский. За дирижёрский пульт встанет Максим Бетехтин. На концерте также выступят джазовая вокалистка Полина Орбах и солистка Людмила Боталова, исполняющая партии меццо-сопрано», — говорится в сообщении.Слушателей ждут известные мелодии со всего мира и авторские композиции братьев Ивановых. Для концерта их подготовили в новых аранжировках, рассчитанных на необычный состав музыкантов. Знакомые произведения получат новое звучание благодаря сочетанию камерного оркестра, баяна и джазового трио.
«Все аранжировки созданы в Центре развития этнической музыки под руководством Михаила и Андрея Ивановых. Состав для программы объединяет струнные и деревянные духовые инструменты, две валторны, баян и аккордеон. К ним присоединятся фортепиано, контрабас и ударные — основа джазового трио. Вокальную палитру дополнят два голоса: джазовый и академический», — отметили в министерстве.Авторы проекта собрали коллектив так, чтобы он сохранял разнообразие тембров, но оставался компактным и подходил для гастрольных выступлений. Каждый инструментальный блок отвечает за собственную часть звучания: струнные и духовые придают музыке оркестровый масштаб, баян и аккордеон вносят особую тембровую окраску, а ритм-секция добавляет джазовую энергию. В результате академическая точность встречается с импровизационной свободой. Оркестровые партии не просто сопровождают солистов, а вступают в музыкальный диалог с джазовыми инструментами и вокалом.
Концерт начнётся в 17:00. Возрастное ограничение — 6+. Музыкальный колледж имени С. С. Прокофьева находится по адресу: Московская область, город Пушкино, улица Писаревская, дом №12. Билеты можно приобрести на сайте Московской областной филармонии.