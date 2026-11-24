Лоза оправдал попытку Shaman облизать гитару на концерте в Кремле
Певец Юрий Лоза заступился за коллегу по цеху Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman, которого осудили за странный жест на юбилейном концерте в Кремле. Его слова приводит Общественная Служба Новостей.
Во время выступления Дронов присел на корточки перед гитаристом и едва не прикоснулся к музыкальному инструменту губами. Многие раскритиковали артиста за этот поступок, однако Лоза предположил, что могло заставить его коллегу проявлять подобные эмоции.
«Когда ты в кураже, в потоке, на гребне волны, ты ловишь драйв и иногда сам не осознаешь, что делаешь. Это и есть тот самый творческий порыв, о котором так много говорят. И ничего плохого я в том не вижу. Многие звезды и у нас, и на западной сцене совершают аналогичные поступки, поэтому, как мне кажется, ситуация не стоит выеденного яйца, просто на пустом месте поднимают шумиху», — объяснил он.Похожий случай с певцом уже происходил во время визита на Байкал, когда он лизнул замерзший участок озера. Тогда его осудили за неприлежное поведение и еще долго припоминали проступок.
Напомним, 22 ноября Shaman отметил 35-летие. В честь своего юбилея он выступил на сцене Кремлевского дворца.