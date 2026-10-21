В Серпухове открылась выставка пейзажей Виктора Комиссарова
Персональная выставка живописца Виктора Комиссарова «Красота и Вечность в двух шагах» открылась в Серпуховском историко-художественном музее в среду, 21 октября. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
Экспозицию разместили на втором этаже главного здания музея — в особняке Анны Мараевой.
«Комиссаров — художник, работающий в жанре лирического пейзажа. Он состоит в Союзе художников России, Союзе художников и реставраторов, а также Евразийском союзе художников. За свою творческую деятельность мастер получил награды за участие в выставочных проектах и их организацию», — говорится в сообщении.
Персональные выставки Виктора Комиссарова проходили в разных городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Серпухов, Чухлома и Калуга. Его произведения также показывали в рамках передвижной экспозиции в городах Калужской области. Сегодня картины художника находятся в музейных собраниях и частных коллекциях.
«Профессиональный путь живописца связан со Студией военных художников имени М. Б. Грекова и мастерской Марка Домащенко. Наряду с учёбой он много рисовал и писал самостоятельно. На становление Комиссарова как пейзажиста повлияла работа с Алексеем Грицаем и Михаилом Абакумовым. Однако главным источником вдохновения и учителем художник считает русскую природу», — отметили в музее.
В Серпухове покажут как произведения, созданные в мастерской, так и этюды, написанные на пленэре. Эти форматы позволяют по-разному раскрыть художественный взгляд автора: законченные картины сочетаются с непосредственными впечатлениями от наблюдения за природой. Вместе работы складываются в рассказ о внимании художника к окружающему миру и его переменам.
Комиссаров владеет разнообразными живописными приёмами. С их помощью он передаёт движение света, ощущение глубины, прозрачность воздуха и тонкие сочетания природных оттенков. В его пейзажах важны не только узнаваемые виды, но и настроение, которое рождается из взаимодействия пространства, освещения и цвета. Название выставки напоминает, что красота может открываться в привычном окружении — достаточно внимательно вглядеться в мир вокруг.
Выставка «Красота и Вечность в двух шагах» будет работать до 22 ноября. Возрастное ограничение — 6+. Билеты можно приобрести на сайте Серпуховского историко-художественного музея.