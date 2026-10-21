В театрах Петербурга покажут спектакли с мистическими сюжетами

21 октября 2026, 17:41

На сценах Санкт-Петербурга покажут истории о расследованиях, страхах и двойниках

Фото: istockphoto / MarioLisovski

На театральных сценах Петербурга представят спектакли о загадочных происшествиях, мистических расследованиях, человеческих страхах и противостоянии добра и зла. В подборку вошли постановки разных жанров — от классических произведений до иммерсивных шоу. О подборке спектаклей сообщает «Петербургский дневник» совместно с билетным сервисом Ticketland.