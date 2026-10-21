В театрах Петербурга покажут спектакли с мистическими сюжетами
На театральных сценах Петербурга представят спектакли о загадочных происшествиях, мистических расследованиях, человеческих страхах и противостоянии добра и зла. В подборку вошли постановки разных жанров — от классических произведений до иммерсивных шоу. О подборке спектаклей сообщает «Петербургский дневник» совместно с билетным сервисом Ticketland.
В БДТ имени Г. А. Товстоногова покажут «Утиную охоту» — историю героя, который пытается разобраться в собственной жизни и прошлом. В Театре на Садовой представят мюзикл «Айсвилль» о расследовании загадочной гибели девушки на острове, где скрываются тайны местных жителей.
В Театре ЛДМ зрителей ждёт музыкальный спектакль «Парфюмер» по роману Патрика Зюскинда о человеке с исключительным обонянием, одержимом созданием идеального аромата. В драматическом театре «На Литейном» покажут «Пиковую даму» — мистическую историю об азартной игре и роковом искушении, а в Театре комедии имени Н. П. Акимова — «Тень» о противостоянии учёного и его двойника.
В ДК Ленсовета представят спектакль Ляйсан Утяшевой «Ноль» — путешествие по сказочному миру, где время меняет привычный ход. В театре «Морфеус» пройдёт иммерсивный спектакль «Судный день»: зрители станут присяжными в деле об исчезновении подростка и самостоятельно оценят доказательства.
Другие постановки подборки — мюзикл «Пётр I» в Театре музыкальной комедии, спектакль «Ох, уж эти страхи» в «Балтийском доме» о девочке, которая учится справляться со своими страхами, и «Небо в чемодане, или Цуцики в ночи» в Большом театре кукол — история четырёх героев, ожидающих поезд в страну мечты.
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