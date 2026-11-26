26 ноября 2026, 16:43

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Восстановление повреждённых искусственных неровностей провели специалисты Мосавтодора на десяти региональных дорогах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Искусственные неровности устанавливают для принудительного снижения скорости на опасных участках дорог, а также перед остановками общественного транспорта и пешеходными переходами.





«В городской черте ремонтные работы провели на улице Бондарева в городе Дзержинский округа Люберцы, на Армейской улице в Кубинке Одинцовского округа, у остановки «Школа №5» в каширском микрорайоне Ожерелье и рядом с остановкой «Репинский пруд» в Луховицах», — говорится в сообщении.