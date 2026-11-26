На десяти региональных дорогах Подмосковья починили искусственные неровности
Восстановление повреждённых искусственных неровностей провели специалисты Мосавтодора на десяти региональных дорогах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Искусственные неровности устанавливают для принудительного снижения скорости на опасных участках дорог, а также перед остановками общественного транспорта и пешеходными переходами.
«В городской черте ремонтные работы провели на улице Бондарева в городе Дзержинский округа Люберцы, на Армейской улице в Кубинке Одинцовского округа, у остановки «Школа №5» в каширском микрорайоне Ожерелье и рядом с остановкой «Репинский пруд» в Луховицах», — говорится в сообщении.Кроме того, «лежачих полицейских» починили в посёлке Архангельское под Красногорском, в посёлке Новосёлки округа Кашира, в деревне Кобылье под Зарайском, в деревне Иванцево Орехово-Зуевского округа и в двух населённых пунктах Дмитровского округа: селе Трёхсвятское и посёлке Василёво.