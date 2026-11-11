В Серпуховском музее запустили параллельную программу к выставке «Боги и люди»
Серпуховский историко-художественный музей подготовил параллельную программу в рамках выставки «Боги и люди. От мифа к истории», открывшейся в сентябре в галерее «Каретный сарай». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области рассказали.
14 ноября посетителей ждёт лекция «Исторический костюм на Императорской сцене». Они смогут заглянуть за кулисы театра конца XIX – начала ХХ веков, узнать, как театральные художники работали с историческими источниками, как цвет декораций, ткань, свет и хореография влияют на сценический образ.
От произведений выставки ведущий методист научно-просветительского отдела музея, искусствовед Юлия Шустова перейдёт к рассказу о Большом, Мариинском и Александринском театрам, а завершит лекцию «Маскарадом» Всеволода Мейерхольда и Александра Головина – последней постановкой императорской эпохи на Александринской сцене.
Начало лекции – в 14:00. Билеты доступны на сайте Серпуховского историко-художественного музея.
Для детей проходит интерактивная экскурсия по выставке «Картинная история». На ней ребята познакомятся с экспонатами, узнают много нового из истории и живописи, весело проведут время, играя и отгадывая загадки.
Даты проведения: 14, 18, 21 и 28 ноября, 5 и 12 декабря. Начало – в 13:00. Билеты – на сайте музея.
14 ноября музей приглашает на экскурсию от куратора выставки «Боги и люди. От Мифа к истории». Заведующий редакционно-издательским отделом, искусствовед Мария Трошина подробно расскажет о ключевых экспонатах выставки и ответит на все вопросы.
Начало – в полдень, билеты – по ссылке.
21 ноября у гостей музея будет возможность изучить икону «Страшный суд» и познакомиться с её символизмом. На встрече, подготовленной старшим научным сотрудником Иваном Волковым, посетители узнают об особенностях сюжета, разберутся в том, что изображено на иконе и какой в этих изображениях смысл.
Начало – в 15:00. Билеты – на сайте.
Выставку «Боги и люди. От мифа к истории» можно посетить с персональной экскурсией. Зрители пройдут по пути от библейских сюжетов и античных мифов к национальной истории.
Даты проведения: 17 ноября и 24 ноября в 14:30, 1 декабря и 8 декабря – в полдень. Билеты – на сайте музея.
Гостям также доступны экскурсионные сеансы по выставке «Боги и люди. От мифа к истории». Даты и время проведения, а также билеты – на сайте.
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