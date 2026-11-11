В Серпуховском музее запустили параллельную программу к выставке «Боги и люди»

11 ноября 2026, 16:20

оригинал Фото: Серпуховский историко-художественный музей

Серпуховский историко-художественный музей подготовил параллельную программу в рамках выставки «Боги и люди. От мифа к истории», открывшейся в сентябре в галерее «Каретный сарай». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области рассказали.