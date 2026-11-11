В Подольске исключили человеческий фактор при ликвидации коммунальных аварий
В Подольске перевели в цифру контроль за объектами жизнеобеспечения. Он стал одним из первых в Подмосковье, где внедрили сквозной онлайн-мониторинг коммунальной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
По поручению главы Подольска Григория Артамонова в муниципалитете создали систему фиксации отклонений в предоставлении коммунального ресурса. Для этого собираются и передаются показания с датчиков. Диспетчеризация исключает попытки ресурсоснабжающих и управляющих компаний затянуть сроки устранения аварийных ситуаций.
«Параллельно в округе решена такая проблема системы ЖКХ, как разобщённость диспетчерских служб. Ранее при коммунальном инциденте жители должны были звонить в свои управляющие компании, которые часто перекладывали ответственность на «Теплосеть», а те ‒ на «Водоканал». Теперь по поручению Артамонова запустили Единую горячую линию ЖКХ 8 (495) 663-99-99», ‒ сообщили РИАМО в пресс-службе.Новая линия стала цифровой точкой входа для всех обращений граждан. Она объединила в общую информационную сеть диспетчерские «Теплосети», «Водоканала» и всех управляющих компаний Подольска. Каждая заявка регистрируется в системе и ставится на электронный контроль с фиксированным таймингом на отработку.
Все ремонтные и профилактические работы на объектах теперь контролируют в круглосуточном режиме через Единый штаб. Внедрение алгоритмов автоматического контроля позволило администрации Подольска заменить устаревший ручной формат управления ЖКХ прозрачной цифровой моделью, где главным критерием эффективности является скорость и качество реальной помощи людям.