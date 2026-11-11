Обновлённый спорткомплекс «Старт» для Академии вратарского мастерства откроют в мае

11 ноября 2026, 15:46

оригинал А. Воробьёв и И. Акинфеев (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В Реутове завершают реконструкцию спортивного комплекса «Старт», где разместится Академия вратарского мастерства Игоря Акинфеева. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вместе со знаменитым голкипером проверил, как идёт реконструкция, и поговорил с родителями юных спортсменов.





Спорткомплекс, построенный ещё в 1964 году, планируют открыть после обновления в мае следующего года. Там появятся современное футбольное поле, новая трибуна и подтрибунное пространство площадью почти 4500 квадратных метров. На базе спорткомплекса будет работать Академия вратарского мастерства.

«Наша задача ‒ чтобы в каждом городе были современные стадионы. Это и новое покрытие, и поле с подогревом, и самое главное ‒ специалисты. Очень приятно, что в Подмосковье спортсмены, ставшие легендами отечественного спорта, после завершения карьеры не уходят на отдых, а берутся за что-то новое. В основном это касается детей и спортшкол. Мы заинтересованы, чтобы у нас были такие мастера. У Игоря Акинфеева это первый такой проект, но не последний. Хочется, чтобы всё у него получилось. Наша спортивная программа развивается в каждом городе, она очень востребована», ‒ сказал Воробьёв.





И. Акинфеев (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«Вратарское мастерство ‒ история, близкая мне с пяти лет. В 90-е годы, когда я рос, у нас почти не было хороших футбольных академий, а вратарских не существовало вообще. Я сам прошёл всю Академию ЦСКА, занимаясь до самого выпуска на гаревом поле. В 2018 году, как только я завершил выступления за сборную России, моей первой мыслью было создать что-то своё. Большое спасибо Андрею Юрьевичу Воробьёву и правительству Московской области за поддержку этой идеи. В академии занимаются более 90 детей. Совсем скоро мы обретём собственный дом. И наш турнир, «Кубок Игоря Акинфеева», который пока проходит в Химках, в следующем году планируем проводить уже на своей площадке», ‒ сказал Акинфеев.

А. Воробьёв и И. Акинфеев (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«Моему сыну Тимофею шесть лет, футболом он начал заниматься только в этом году. Мечтает стать именно вратарём ‒ насмотрелся по телевизору на известных голкиперов и захотел стать таким же. Мы очень ждём, когда откроется новый тренировочный центр на стадионе «Старт», ‒ рассказала Валерия Климович.