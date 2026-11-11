Дошкольное отделение и новый корпус школы №4 в Реутове откроют в будущем году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход строительства дошкольного отделения и нового корпуса школы №4 в Реутове. Он приехал на ул. Комсомольскую, где ведётся строительство объектов.
Их планируют открыть в 2027 году.
«Последнее время мы строили 35-50 школ в год. Это и государственная программа, и внебюджет. Школа в Реутове возводится в рамках комплексного развития территорий – это обязательство застройщика. Сейчас делаем акцент на капремонт – ремонтируем 50-60 школ в год», – сказал Воробьёв на встрече с родителями и педагогами образовательного комплекса.
По словам губернатора, активно ведётся и работа по детсадам.
«Мы понимаем высокий запрос к современному образованию. Сегодня в детский сад приходит очень много технологий, меняется подход к дошкольному и школьному образованию. Это всё, что связано с компьютером, искусственным интеллектом, киберуроки, современные лаборатории. Школы должны соответствовать, а преподаватели - давать детям всё, чтобы они были конкурентными, успешно сдавали экзамены и поступали в лучшие вузы. Это серьёзное направление нашей работы. Всё получается, когда мы работаем в партнёрстве с родителями», – добавил глава региона.Сейчас в состав образовательного комплекса СОШ №4 входит два школьных корпуса, где учатся 1100 ребят, и три дошкольных, где воспитывают более 600 детей.
В Реутове завершается строительство ЖК «ЭВО», куда в ближайшее время начнут заселяться люди, в том числе семьи с детьми. Поэтому появится потребность в дополнительных местах.
Готовность нового корпуса СОШ №4 на 750 мест составляет 45%. В четырёхэтажном здании, помимо учебных кабинетов, разместятся спортивный и актовый залы. На пришкольной территории обустроят площадки для линеек и занятий спортом. Открыть новый корпус, который позволит значительно разгрузить действующие, планируют к началу следующего учебного года. Педагогический состав уже полностью укомплектован.
«В этой школе ещё мой отец учился, поэтому даже не возникло вопросов, куда отдам своих детей. У меня двое школьников. В старом корпусе уже не хватает места, поэтому очень ждём новый», – отметила местная жительница Юлия Гурова.
Работы в дошкольном отделении на 180 воспитанников, расположенном поблизости, почти завершены – готовность составляет 98%. Оно откроет двери для ребят в начале следующего года. Их ждут просторные игровые, уютные спальни, многофункциональный музыкальный зал, современный физкультурный зал.
Строительство новых корпусов СОШ №4 ведётся инвестор в рамках программы комплексного развития территорий. После ввода в эксплуатацию оба объекта передадут в муниципальную собственность.
Всего в этом году в Подмосковье открыли более 120 школ и детсадов – 39 новых и 84 после капремонта.