На полях Подмосковья собрали более 400 тонн зерна
Уборочная кампания завершается в Московской области. О её результатах рассказали в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.
В настоящее время урожай зерновых и зернобобовых убрали с 93% площадей, картофель — с 97%, а овощи открытого грунта и масличные культуры — с 80%.
«Собрано уже свыше 409 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, а валовый сбор масличных достиг почти 130 тысяч тонн», — рассказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Виталий Мосин.Средняя урожайность зерновых составила 32 центнера с гектара. Более половины урожая дала озимая пшеница — 221 тысячу тонн. Кроме того, собрано около четырёх тысяч тонн озимой ржи. Остальное пришлось на яровые — аграрии собрали 85 тысяч тонн пшеницы, 63 тысячи тонн ячменя и почти десять тысяч тонн овса.