На полях Подмосковья собрали более 400 тонн зерна

29 октября 2026, 11:28

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Уборочная кампания завершается в Московской области. О её результатах рассказали в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.





В настоящее время урожай зерновых и зернобобовых убрали с 93% площадей, картофель — с 97%, а овощи открытого грунта и масличные культуры — с 80%.





«Собрано уже свыше 409 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, а валовый сбор масличных достиг почти 130 тысяч тонн», — рассказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Виталий Мосин.