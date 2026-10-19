Виртуальные экскурсии по паркам Подмосковья собрали более 300 тысяч просмотров
Свыше 300 тысяч раз зрители посмотрели видеопроекты о парках Московской области. С 2023 года вышли более 50 выпусков, посвящённых местной истории, культурному наследию и примечательным местам. Об этом сообщили в региональном Минкульттуризма.
Цикл «Марафон онлайн-экскурсий в парках Подмосковья» выпускает Московская областная дирекция по развитию парков. Её ролики превращают знакомые места отдыха в площадки для небольших исследований: зрителям рассказывают о важных событиях, известных жителях и гостях, архитектурных объектах и необычных фактах. Такие видеопрогулки помогают внимательнее взглянуть на привычный парк, а заодно подсказывают идеи для поездок по региону.
Среди выпусков, которые особенно заинтересовали аудиторию, — рассказ о домодедовском парке «Ёлочки». Его посвятили 50-летию территории. В ходе экскурсии зрители познакомились с легендой о деде Домоделе и увидели арт-объект «Граникус», созданный с использованием искусственного интеллекта. В ролике также показаны другие места парка, которые могут стать отдельными местами притяжения для прогулки.
Популярностью пользовался и сюжет о Жуковском парке культуры и отдыха. Авторы обратили внимание не только на современный облик локации, но и на особенности, связанные с прошлым территории. В выпуск вошли истории о метеоритном кратере, природном амфитеатре и стадионе «Метеор», а также о наследии 1970-х годов. Такой формат соединяет рассказ о достопримечательностях с погружением в историю города.
В 2024 году проект получил признание на V Международной премии «Культура онлайн» и стал лауреатом в номинации «Лучший просветительский проект». А с 2026 года при подготовке новых роликов активнее используют технологии искусственного интеллекта. Они помогают визуализировать исторические сюжеты, делают подачу разнообразнее и могут привлечь внимание молодой аудитории.
Посмотреть все выпуски можно в социальных сетях Мособлпарка и в плейлисте в соцсети «ВКонтакте». Проект продолжает развиваться, объединяя цифровые форматы с культурным просвещением. Его цель — рассказать о богатстве подмосковных парков, поддержать интерес к их посещению и помочь жителям и гостям региона открывать новые маршруты для внутреннего туризма.
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