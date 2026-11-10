Зарайский мурал получил первую в России премию в сфере уличного искусства
Созданный в Зарайске художником NAPASIO мурал стал лауреатом премии фестиваля «Рассветы» – первой в России премии в области уличного искусства. Он признан лучшим в номинации «Мурал года», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
NAPASIO – творческий псевдоним мультидисциплинарного художника Ивана Шамарина, который работает на стыке стрит-арта, живописи и цифрового искусства. Иван – уроженец Зарайска, выпускник Зарайской детской школы искусств имени Анны Голубкиной, член Творческого союза художников России. Он участвует в международных выставках и фестивалях в Нью-Йорке, Лондоне, Лиссабоне, Торонто и Дубае, сотрудничает с российскими и международными брендами, но продолжает сохранять тесную связь с родным городом.
«Новый мурал, созданный на фестивале современного искусства «Перезагрузка», который прошёл в городе этим летом, стал одним из главных художественных проектов и частью городского маршрута фестиваля. Произведение размером 13х16 метров на фасаде жилого дома объединило персонажей вселенной NAPASIO world с культурными кодами Зарайска. Для художника эта работа стала возможностью обратиться к месту, где начался его творческий путь», – рассказали в пресс-службе.
Фестиваль уличного искусства «Рассветы» состоялся в Красноярске и был приурочен к 400-летию города. Уличные художники из разных городов России представили эскизы работ, призванных преобразить облик города, создав на вертикальных городских поверхностях масштабные арт-объекты.
Конкурс проводился в пяти номинациях. Помимо NAPASIO, премии получили Алексей Шидловский из Красноярска – в номинации «Выход из плоскости»; спецпроект фестиваля монументального искусства «Смена» из Москвы – в номинации «Гений места»; Коля Немамонт из Омска – в номинации «Открытие года» и фестиваль монументального искусства «Смена» из столицы как «Лучший фестивальный проект».