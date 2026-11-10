Зарайский мурал получил первую в России премию в сфере уличного искусства

10 ноября 2026, 18:52

оригинал Фото: Медиасток.рф.

Созданный в Зарайске художником NAPASIO мурал стал лауреатом премии фестиваля «Рассветы» – первой в России премии в области уличного искусства. Он признан лучшим в номинации «Мурал года», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





NAPASIO – творческий псевдоним мультидисциплинарного художника Ивана Шамарина, который работает на стыке стрит-арта, живописи и цифрового искусства. Иван – уроженец Зарайска, выпускник Зарайской детской школы искусств имени Анны Голубкиной, член Творческого союза художников России. Он участвует в международных выставках и фестивалях в Нью-Йорке, Лондоне, Лиссабоне, Торонто и Дубае, сотрудничает с российскими и международными брендами, но продолжает сохранять тесную связь с родным городом.



Фото: Медиасток.рф.



«Новый мурал, созданный на фестивале современного искусства «Перезагрузка», который прошёл в городе этим летом, стал одним из главных художественных проектов и частью городского маршрута фестиваля. Произведение размером 13х16 метров на фасаде жилого дома объединило персонажей вселенной NAPASIO world с культурными кодами Зарайска. Для художника эта работа стала возможностью обратиться к месту, где начался его творческий путь», – рассказали в пресс-службе.

Фото: Медиасток.рф.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО