В Краснозаводске сносят аварийный дом-ровесник Октябрьской революции

10 ноября 2026, 18:18

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

На улице Горького в Краснозаводске Сергиево-Посадского городского округа сносят аварийный жилой дом №18. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.





Двухэтажное деревянное здание площадью около 215 квадратных метров – ровесник Октябрьской революции. Из-за высокой степени износа строительных конструкций его признали аварийным и небезопасным для дальнейшего проживания.

«После расселения жильцов из четырёх квартир в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» дом включили в перечень объектов, подлежащих ликвидации. Сейчас здание демонтируют, затем участок расчистят от строительного мусора. Завершить работы планируют до конца ноября», – отметили в ведомстве.