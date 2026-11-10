На четырёх подмосковных региональных дорогах нанесли жёлтую разметку
На четырёх участках региональных дорог Московской области нанесли новую контрастную жёлтую разметку. Об этом сообщили пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Ранее на этих дорогах в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» заменили более 44 километров асфальтобетонного покрытия.
«Новые участки с жёлтой разметкой появились в четырёх округах. Такое решение призвано повысить безопасность дорожного движения. Жёлтая разметка заметнее белой, особенно зимой и в тёмное время суток. Она привлекает внимание водителей, снижая риски выезда на встречную полосу. Яркая разметка особенно важна на дорогах вне города, где нет интенсивного уличного освещения», – пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Так, в Талдомском округе жёлтую осевую разметку нанесли на участок от села Новогуслево до деревни Сущёво. В Егорьевском округе обновлённую разметку можно увидеть на дороге от деревни Иванцево до села Саввино. Работы также провели в Луховицах – на участке от посёлка совхоза Астапово до деревни Павловское. Ещё один отрезок с новой разметкой появился в Коломне – на подъезде к деревне Колодкино.
Как отметили в подмосковном Минтрансе, специалисты будут отслеживать эффективность новой жёлтой осевой разметки, после чего примут решение о возможном масштабировании этой практики на другие региональные дороги.
Сибатулин добавил, что всего в этом году в Подмосковье привели в порядок свыше 120 дорог, соединяющих малые населенные пункты. Их общая протяжённость – около 490 километров.