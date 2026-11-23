23 ноября 2026, 13:12

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Финал седьмого сезона молодежного проекта «Театральный поединок» состоится в понедельник, 30 ноября, на Губернской сцене МХАТа имени Горького. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.





В мероприятии примут участие юные артисты из театральных студий Московской области. В течение года они осваивали актерское мастерство, развивали сценические навыки и демонстрировали свои способности в рамках образовательной и конкурсной программ. Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

«В седьмом сезоне совершенствовали свои актёрские способности и соревновались представители 40 коллективов из 35 городов Подмосковья», — отмечается в сообщении.

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

«В заключительной игре сезона выступят три коллектива: театральная студия «Мозаика» из Дедовска, учебный театр «Балаганчик» из Клина и театральный коллектив «СказкаГрад» из Павловского Посада», — уточнили в министерстве.

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО