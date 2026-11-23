Жителей Подмосковья приглашают на финал проекта «Театральный поединок»
Финал седьмого сезона молодежного проекта «Театральный поединок» состоится в понедельник, 30 ноября, на Губернской сцене МХАТа имени Горького. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
В мероприятии примут участие юные артисты из театральных студий Московской области. В течение года они осваивали актерское мастерство, развивали сценические навыки и демонстрировали свои способности в рамках образовательной и конкурсной программ.
«В седьмом сезоне совершенствовали свои актёрские способности и соревновались представители 40 коллективов из 35 городов Подмосковья», — отмечается в сообщении.
Программа финала будет включать творческие встречи и мастер-классы. Их проведут специалисты, которые представят участникам различные театральные жанры и практики. Ребята смогут попробовать себя в новых форматах, расширить представления о работе актера и режиссера, а также получить рекомендации от профессионалов. Отдельная часть программы подготовлена для художественных руководителей и педагогов театральных коллективов, а также директоров домов культуры Московской области. Для них ведущие эксперты в сфере режиссуры и театральной педагогики проведут лекции и лаборатории.
«В заключительной игре сезона выступят три коллектива: театральная студия «Мозаика» из Дедовска, учебный театр «Балаганчик» из Клина и театральный коллектив «СказкаГрад» из Павловского Посада», — уточнили в министерстве.Финальная встреча определит распределение мест на пьедестале почета. Команды продемонстрируют свои постановочные и актерские решения, а арбитры оценят выступления участников. В состав жюри войдут авторитетные представители российского театрального искусства. Среди почетных гостей ожидаются педагоги и мастера профильных творческих вузов, актеры и режиссеры театра и кино, а также специалисты, работающие в сфере креативных индустрий.
Завершится праздник церемонией награждения. Дипломы и памятные знаки вручат всем участникам мероприятий, финалистам и победителям проекта. Организаторы рассчитывают, что «Театральный поединок» станет для молодых артистов не только конкурсом, но и важным этапом творческого развития.
Начало финала запланировано на 18:00. Возрастное ограничение — 6+. Зрителям необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.