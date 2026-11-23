Губернатор Воробьёв напомнил главам ведомств о подготовке к грядущему снегопаду
Синоптики предупредили о приближении снежного циклона к столичному региону. Спецтехника и сотрудники дорожных и коммунальных служб должны быть готовы к уборке улиц и общественных территорий. Об этом напомнил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе совещания с главами подмосковных министерств, ведомств и округов.
Ожидается, что снегопад начнётся 24 ноября около трёх часов дня и продлится до середины среды. Высота снежного покрова может достичь десяти сантиметров.
«Завтра обещают первый заметный снегопад. Все наши службы — и муниципальные, и региональные — должны быть к этому готовы», — сказал Воробьёв.Он подчеркнул, что машины и трактора должны быть прогреты и снаряжены всем необходимым.