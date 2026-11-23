23 ноября 2026, 12:25

оригинал Фото: istockphoto.com/flyparade

Синоптики предупредили о приближении снежного циклона к столичному региону. Спецтехника и сотрудники дорожных и коммунальных служб должны быть готовы к уборке улиц и общественных территорий. Об этом напомнил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе совещания с главами подмосковных министерств, ведомств и округов.





Ожидается, что снегопад начнётся 24 ноября около трёх часов дня и продлится до середины среды. Высота снежного покрова может достичь десяти сантиметров.





«Завтра обещают первый заметный снегопад. Все наши службы — и муниципальные, и региональные — должны быть к этому готовы», — сказал Воробьёв.