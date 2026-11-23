Названы самые востребованные в Подмосковье автобусные маршруты
Свыше 458,5 млн поездок совершили жители Московской области и гости региона на автобусах компании «Мострансавто» с начала текущего года. О том, какие маршруты оказались самыми популярными, рассказали в пресс-службе подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Первое место по числу пассажиров занял маршрут №367 «Константиново — Москва (метро «Домодедовская»)».
«Автобусы №367 перевезли в этом году уже свыше 9,9 млн человек», — говорится в сообщении.Второе место заняли автобусы №2, курсирующие между станцией Подлипки и Силикатной улицей в Королёве. На этом маршруте зафиксированы более пяти с половиной миллионов поездок. А замыкает тройку лидеров маршрут №471, связывающий железнодорожную станцию Расторгуево в городе Видное со станцией метро «Домодедовская». Им воспользовались свыше 4,3 млн раз.