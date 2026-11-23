23 ноября 2026, 11:35

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 458,5 млн поездок совершили жители Московской области и гости региона на автобусах компании «Мострансавто» с начала текущего года. О том, какие маршруты оказались самыми популярными, рассказали в пресс-службе подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Первое место по числу пассажиров занял маршрут №367 «Константиново — Москва (метро «Домодедовская»)».





«Автобусы №367 перевезли в этом году уже свыше 9,9 млн человек», — говорится в сообщении.