Тяжелоатлетка Лапина из Подмосковья победила на Открытом кубке ШОС
Золотую медаль завоевала воспитанница областного Центра олимпийских видов спорта и спортшколы олимпийского резерва по летним видам спорта в Старой Купавне Наталья Лапина на турнире по тяжёлой атлетике в рамках Открытого кубка Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Соревнования проводятся в Московской области.
«Наталья Лапина, выступавшая в весовой категории до 69 килограммов, показала результат 190 кг — 83 кг в рывке и 107 кг в толчке, что обеспечило ей победу», — говорится в сообщении.Второе место заняла ещё одна россиянка — представительница Ростовской области Екатерина Смолякова — с результатом 174 килограмма (76 кг в рывке и 98 кг в толчке).