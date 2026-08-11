«10% возвращаются к жизни»: Врач рассказала, как защитить себя от инсульта

11 августа 2026, 16:27

Врач Мозжухина: курение и лишний вес могут спровоцировать инсульт

Фото: iStock/Yurii Yarema

Около 10-15% от общего количества инсультов в России за год приходятся на молодых людей. Из них приблизительно половина заканчивается тяжелой инвалидностью и необходимостью длительной реабилитации.





Врач-невролог Люберецкой областной больницы Наталья Мозжухина в беседе с «Радио 1» рассказала об основных факторах риска инсульта, которые можно и нужно контролировать.





«Нужно чаще проверять уровень артериального давления и холестерина, контролировать уровень сахара. У людей с диабетом инсульты встречаются в 2,5 раза чаще, у них наблюдается частый сбой с сердцем, лишний вес, плохое состояние стенок сосудов», — сказала эксперт.

«Любой человек хотя бы 2 или 2,5 часа в день должен тратить на физическую активность. В питании должно быть больше овощей и фруктов. Любое курение вызывает спазм сосудов, уменьшается кровообращение головного мозга», — сообщила собеседница.

«Лучше сразу вызвать скорую помощь. Потому что человека необходимо в ближайшие часы доставить в какой-нибудь сосудистый центр. Сейчас есть такие методики, благодаря которым в первые 4 часа человека могут спасти и избавить от инвалидизации в будущем. Только 10%, поступивших с инсультом, возвращаются к жизни, а 90% остаются инвалидами. Чем раньше лечение, тем больше шансов», — заявила невролог.