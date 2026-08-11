«10% возвращаются к жизни»: Врач рассказала, как защитить себя от инсульта
Врач Мозжухина: курение и лишний вес могут спровоцировать инсульт
Около 10-15% от общего количества инсультов в России за год приходятся на молодых людей. Из них приблизительно половина заканчивается тяжелой инвалидностью и необходимостью длительной реабилитации.
Врач-невролог Люберецкой областной больницы Наталья Мозжухина в беседе с «Радио 1» рассказала об основных факторах риска инсульта, которые можно и нужно контролировать.
«Нужно чаще проверять уровень артериального давления и холестерина, контролировать уровень сахара. У людей с диабетом инсульты встречаются в 2,5 раза чаще, у них наблюдается частый сбой с сердцем, лишний вес, плохое состояние стенок сосудов», — сказала эксперт.
Она добавила, что немаловажным является наличие лишнего веса у молодых и курение.
«Любой человек хотя бы 2 или 2,5 часа в день должен тратить на физическую активность. В питании должно быть больше овощей и фруктов. Любое курение вызывает спазм сосудов, уменьшается кровообращение головного мозга», — сообщила собеседница.
По мнению врача, это те факторы, которые человек может регулировать самостоятельно или держать под контролем после очередной диспансеризации. Также Наталья Мозжухина перечислила первые симптомы инсульта, среди которых перекос лица, нарушение речи, невозможность поднять руки и «косой» язык. Иногда болезнь сопровождается головокружением, тошнотой и рвотой.
«Лучше сразу вызвать скорую помощь. Потому что человека необходимо в ближайшие часы доставить в какой-нибудь сосудистый центр. Сейчас есть такие методики, благодаря которым в первые 4 часа человека могут спасти и избавить от инвалидизации в будущем. Только 10%, поступивших с инсультом, возвращаются к жизни, а 90% остаются инвалидами. Чем раньше лечение, тем больше шансов», — заявила невролог.