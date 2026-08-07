Невролог назвал причину раннего пробуждения пожилых людей
Ранние утренние пробуждения у людей старшего возраста обусловлены естественными физиологическими изменениями в организме, сообщила невролог Юлия Прокофьева. Специалист назвала терминальную бессонницу самым распространенным видом возрастных нарушений сна.
По словам эксперта, ключевая причина кроется в дисбалансе двух гормонов, пишет «Газета.Ru». К четырем-пяти часам утра в крови закономерно повышается уровень кортизола — гормона активности, подготавливающего организм к пробуждению. Если у молодых людей этому процессу противодействует сохраняющийся высокий уровень мелатонина, то у пожилых людей его запасы с возрастом истощаются, а чувствительность к кортизолу, напротив, возрастает.
Доктор пояснила, что пик выработки мелатонина у пожилых людей смещается с 23:00-01:00 на 21:00-22:00. Это приводит к сдвигу всего цикла сна: человек засыпает раньше и просыпается в 4:30-5:00 утра, отработав положенные шесть-семь часов. С точки зрения биологических ритмов, организм считает такой сон полноценным.
Дополнительным фактором становится возрастное снижение глубины сна. Пожилой мозг, по словам невролога, работает как сверхчувствительный радар, реагируя на малейшие внешние раздражители и телесные дискомфорты, что провоцирует микро-пробуждения и затрудняет возвращение в глубокую фазу.
Для решения проблемы врач рекомендует придерживаться четкого правила: при пробуждении раньше времени и невозможности уснуть в течение 20 минут следует встать с кровати и вернуться в нее только при появлении сильной сонливости. Это позволяет разорвать рефлекс ассоциации спального места с тревогой и беспокойством.
Кроме того, для перенастройки внутренних часов специалист советует сразу после пробуждения включать яркий свет или выходить на улицу, чтобы подавить остаточный мелатонин и сигнализировать мозгу о начале дня. Дневной сон не рекомендуется, а за два часа до ночного отдыха стоит избегать яркого освещения, используя лампы с теплым желтым спектром. Обязательным условием нормализации сна врач назвала ежедневную физическую активность продолжительностью не менее 30-40 минут.
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