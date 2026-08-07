Невролог назвал причину раннего пробуждения пожилых людей

07 августа 2026, 22:00

Невролог Прокофьева: пожилые встают в пять утра из-за недостатка мелатонина

Фото: istockphoto/Deagreez

Ранние утренние пробуждения у людей старшего возраста обусловлены естественными физиологическими изменениями в организме, сообщила невролог Юлия Прокофьева. Специалист назвала терминальную бессонницу самым распространенным видом возрастных нарушений сна.