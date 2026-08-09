Невролог назвала снижающие риск инсульта простые ежедневные правила
Значительная часть факторов риска инсульта поддается контролю. Об этом сообщила невролог «СМ-Клиника» Ольга Зинчева, пишет «Лента.ру».
Чтобы снизить риск инсульта, необходимо регулярно контролировать артериальное давление. Многие люди не знают о гипертонии, так как она часто протекает бессимптомно, но является основным фактором риска инсульта. Поэтому даже при хорошем самочувствии важно периодически измерять давление, особенно после 40 лет, посоветовала Зинчева.
Врач подчеркнула важность регулярной физической активности. Для профилактики инсульта достаточно умеренных нагрузок: ежедневной быстрой ходьбы, плавания, езды на велосипеде или другой активности не менее 150 минут в неделю. Ещё одной полезной привычкой невролог назвала соблюдение принципов здорового питания.
Кроме того, врач рекомендовала отказаться от курения и сократить потребление алкоголя. Она отметила, что никотин и другие вещества в табачном дыме повреждают стенки сосудов, ускоряют развитие атеросклероза и увеличивают склонность крови к образованию тромбов. Регулярное употребление больших количеств алкоголя повышает артериальное давление, вызывает нарушения сердечного ритма и увеличивает риск как ишемического, так и геморрагического инсульта, подчеркнула доктор.
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