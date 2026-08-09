Невролог назвала снижающие риск инсульта простые ежедневные правила

09 августа 2026, 16:22

Невролог Зинчева: Для снижения риска инсульта важно контролировать давление

Фото: iStock/Tunatura

Значительная часть факторов риска инсульта поддается контролю. Об этом сообщила невролог «СМ-Клиника» Ольга Зинчева, пишет «Лента.ру».