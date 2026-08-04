Невролог назвала простые привычки для поддержки памяти и внимания

04 августа 2026, 07:03

Невролог Усанова назвала общение и усвоение нового полезными привычками

Фото: iStock/gorodenkoff

Врач-невролог Екатерина Усанова посоветовала поддерживать работу мозга регулярными прогулками, полноценным сном, общением и освоением новых навыков. По ее словам, устойчивый эффект дают небольшие действия, вошедшие в ежедневный распорядок. Об этом сообщает «Лента.ру».