Невролог назвала простые привычки для поддержки памяти и внимания
Врач-невролог Екатерина Усанова посоветовала поддерживать работу мозга регулярными прогулками, полноценным сном, общением и освоением новых навыков. По ее словам, устойчивый эффект дают небольшие действия, вошедшие в ежедневный распорядок. Об этом сообщает «Лента.ру».
Специалист отметила пользу прогулок в парках и лесу. Свежий воздух и смена визуальной обстановки помогают снизить тревожность, сосредоточиться и восстановиться после нагрузки. Для когнитивных функций важен стабильный режим сна. При постоянных сдвигах графика ухудшаются процессы, связанные с восстановлением мозга, что со временем отражается на памяти и скорости мышления.
Усанова призвала следить за питанием и питьевым режимом. Рацион стоит дополнить овощами, орехами и продуктами с омега-3. Врач напомнила, что нехватка воды быстро ухудшает концентрацию.
Поддержать пластичность мозга помогают разговоры с людьми, танцы, плавание, велосипедные поездки и непривычные бытовые задачи. Эксперт посоветовала иногда менять маршрут, готовить незнакомые блюда или выполнять привычные действия другой рукой. Полезны и короткие паузы без телефона: они снижают напряжение и дают вниманию отдохнуть.
Хорошо восстанавливают сон, умеренная физическая активность и общение с близкими. Можно заняться растяжкой, йогой, плаванием или просто спокойно посидеть с чашкой чая. Главное — не требовать от себя мгновенного результата: регулярные короткие паузы и привычные приятные ритуалы постепенно помогают вернуть ощущение спокойствия.
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