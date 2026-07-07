Диетолог раскрыла секрет полезной окрошки
Диетолог Соломатина: из окрошки нужно убирать колбасу и кефир
Окрошка — это блюдо, без которого невозможно представить лето. Казалось бы, этот холодный суп — кладезь витаминов и необходимых организму ферментов. Однако все ли так однозначно?
Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» сообщила, что любую окрошку можно превратить во вредное блюдо, если неправильно сформировать состав.
«Самое основное — чем окрошка заливается. Если квас, то нужно выбирать натурального брожения, чтобы он был ферментированный, или, как делали наши бабушки, на ржаном хлебе. Чем меньше сахара в таком квасе, тем лучше. Иногда в магазинах продается не квас, а сладкая водичка. На ней априори полезной окрошки быть не может», — сказала эксперт.Она добавила, что для того, чтобы сделать блюдо полезным, следует заменить колбасу на более полезное мясо: постная говядина, телятина, птица, индейка —любым, но не жирной свининой.
Для тех, кто следит за фигурой, диетолог посоветовала вместо картошки добавить топинамбур, в котором много инулина и клетчатки.
Елена Соломатина не забыла и про важность кефира и соли в окрошке.
«Кефир имеет низкий гликемический индекс, зато высокий инсулинемический. Его лучше заменить на сметану или нежирный йогурт. Соли не нужно много, потому что она повышает давление, задерживает жидкость в организме» — объяснила диетолог.