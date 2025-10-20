Врач рассказал о последствиях сальмонеллеза
Гастроэнтеролог Харлов: при сальмонеллёзе развивается гастроэнтерит
Главным источником заражения сальмонеллёзом обычно является нарушение санитарных правил при обработке продуктов животного происхождения.
Об этом в беседе с RT рассказал врач-гастроэнтеролог и терапевт Никита Харлов.
«Зачастую всё это идёт от птицы. В основном от курицы. В курином помёте чаще всего содержится возбудитель. Проблема здесь в том, что яйца могут не помыть, массово приготовить продукцию для условной столовой, что приведёт к отравлениям», — сказал собеседник.
Он добавил, что при сальмонеллёзе развивается гастроэнтерит — воспаление желудка и кишечника. Врач отметил, что опасность представляет не только интоксикация, но и значительная потеря жидкости с последующими электролитными нарушениями, поэтому лечение должно включать не только антибиотики, но и восполнение воды и минералов.
Харлов также предупредил, что инфекция может привести к токсическому шоку — тяжёлому, угрожающему жизни состоянию. Наиболее уязвимы пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями и дети, добавил специалист.
По данным региональных властей, число пострадавших в результате массового отравления в Бурятии достигло 89 человек, в том числе 49 детей. В 11 случаях подтвердили сальмонеллёз.
Ранее сообщалось, что пострадавшие употребляли шаурму и онигири из магазинов «Николаевский». По факту инцидента Роспотребнадзор проводит проверку, следственный комитет возбудил уголовное дело.