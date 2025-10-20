Врач рассказал, какие заболевания может вызвать некачественная еда
Вслед за массовым отравлением готовой продукцией в Бурятии медицинские специалисты обратили внимание на то, что ботулизм — не единственная угроза, исходящая от некачественных продуктов. Как сообщил «Вечерней Москве» врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, не меньшую опасность представляют различные токсикоинфекции и кишечные расстройства.
Эксперт пояснил, что ботулизм редко возникает от свежеприготовленной еды. Гораздо чаще встречаются отравления, вызванные эндотоксинами микроорганизмов, например, кишечной палочки. Именно эти токсины становятся основной причиной заболевания. Хотя такие инфекции протекают легче, чем ботулизм, они являются самыми распространенными.
Источником кишечных инфекций, по словам Крючкова, могут служить различные бактерии и вирусы, включая сальмонеллу и ротавирус. Попадая в организм с пищей, прошедшей недостаточную термическую обработку или хранившейся с нарушениями, они активно размножаются в кишечнике, вызывая характерные симптомы: диарею, рвоту, спазмы и боли.
Иммунолог подчеркнул, что в группе повышенного риска находятся беременные, дети, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями. Для них такие инфекции чреваты тяжелым обезвоживанием, поэтому критически важно своевременно принимать сорбенты и соблюдать питьевой режим.
Читайте также: