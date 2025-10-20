Врач рассказал, какие заболевания может вызвать некачественная еда

20 октября 2025, 14:37

Врач Крючков: источником кишечных инфекций служат бактерии и вирусы

Фото: istockphoto / Volha Rahalskaya

Вслед за массовым отравлением готовой продукцией в Бурятии медицинские специалисты обратили внимание на то, что ботулизм — не единственная угроза, исходящая от некачественных продуктов. Как сообщил «Вечерней Москве» врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, не меньшую опасность представляют различные токсикоинфекции и кишечные расстройства.