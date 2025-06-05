Диетолог назвала последствия употребления любимого многими соуса

05 июня 2025, 18:05

Диетолог Павлюк: потребление кетчупа портит центры голода и насыщения

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

5 мая неофициально считается днем кетчупа. Этот соус россияне любят добавлять для усиления вкуса, однако диетологи утверждают, что полезного в нем мало.





Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что кетчуп кетчупу рознь, и важна степень обработки продуктов, то есть состав.





«В кетчуп, как в обработанный продукт, добавляют сахар, масло, соль. Также туда кладут усилители вкуса, ароматизаторы, что наиболее вредно», — сказала эксперт.

«Человек может чувствовать больше голода, чувствовать отвращение к обычной пище, потому что она будет казаться невкусной после усилителей вкуса. Если выбирать кетчупы, то лучше простые. Или заменять их самодельной томатной пастой — самый верный способ», — посоветовала диетолог.