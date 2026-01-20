«Бояться нужно не филлеров»: Россиянкам назвали главные риски косметологической пластики ​

20 января 2026, 18:45

Косметолог Разбежкина: филлеры могут обострить хронические заболевания

Фото: iStock/anatoliycherkas

Филлеры на основе гиалуроновой кислоты предназначены для восполнения утраченных с возрастом объемов лица. Однако вокруг процедуры много страхов, и главный из них — неестественный, «перекачанный» результат.





Врач-косметолог Анастасия Разбежкина в беседе с «Радио 1» заявила, что контурная пластика филлерами — одна из самых востребованных и при этом самых обсуждаемых косметологических процедур.





«Многие филлеров боятся. Но, на самом деле, нужно бояться не их, а специалистов, которые такую красоту творят», — предупредила она.

«Осложнения бывают двух типов: временные (проходящие) — к ним относятся отеки, синяки и покраснения и серьезные — к ним относятся сосудистые нарушения. Именно поэтому важно, чтобы процедуру проводил врач, способный распознать и купировать проблему на месте. Еще одна ошибка — пытаться решить филлерами проблему выраженного возрастного птоза (обвисания тканей). Для этого требуются лифтинговые методики», — объяснила Разбежкина.