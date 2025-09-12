Диетолог Бобровский перечислил главные принципы поддержания здоровья осенью

12 сентября 2025, 14:02

Бобровский: питание должно быть сбалансированным вне зависимости от сезона

Фото: iStock/AntonioGuillem

С наступлением осени многие забывают о гидратации, полагая, что холодная погода не требует такого же внимания к потреблению воды, как летом. Однако поддержание водного баланса остается важным для здоровья, несмотря на понижение температуры.





Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» рассказал, что потребность организма в воде незначительно изменяется в зависимости от сезона. Многие считают, что летом, когда жара вызывает повышенное потоотделение, необходимо увеличить потребление жидкости.



Специалист отметил, что осенью работа обогревательных приборов снижает влажность воздуха, что ведет к незаметному испарению влаги из организма и повышает риск обезвоживания. Таким образом, независимо от времени года, организм нуждается в регулярном поступлении воды.





«Для взрослого человека это 30-35 миллилитров на килограмм массы тела в день», — пояснил он.