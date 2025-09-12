Диетолог Бобровский перечислил главные принципы поддержания здоровья осенью
С наступлением осени многие забывают о гидратации, полагая, что холодная погода не требует такого же внимания к потреблению воды, как летом. Однако поддержание водного баланса остается важным для здоровья, несмотря на понижение температуры.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» рассказал, что потребность организма в воде незначительно изменяется в зависимости от сезона. Многие считают, что летом, когда жара вызывает повышенное потоотделение, необходимо увеличить потребление жидкости.
Специалист отметил, что осенью работа обогревательных приборов снижает влажность воздуха, что ведет к незаметному испарению влаги из организма и повышает риск обезвоживания. Таким образом, независимо от времени года, организм нуждается в регулярном поступлении воды.
«Для взрослого человека это 30-35 миллилитров на килограмм массы тела в день», — пояснил он.
По мнению диетолога Бобровского, осенью, как и в любое другое время года, важно придерживаться принципов разнообразного и сбалансированного питания. Он отметил, что многие рекомендации по исключению определенных продуктов не зависят от сезона, а касаются их качества. Во-первых, стоит избегать продуктов с трансжирами, таких как готовая выпечка из магазинов, так как они могут негативно сказаться на здоровье. Также следует ограничить потребление рафинированных продуктов, например, сосисок и копченостей, которые зачастую содержат множество ненужных добавок.
По словам специалиста, важно помнить о чрезмерном потреблении соли — осенью стоит уделить внимание ее уменьшению в рационе. Кроме того, рекомендуется сократить потребление сахара и газированных напитков. Таким образом, акцент следует делать не на сезонных ограничениях, а на качестве и разнообразии пищи в вашем меню.