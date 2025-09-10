Диетолог Бобровский перечислил продукты, которые необходимы осенью

10 сентября 2025, 16:24

Диетолог Бобровский: капуста, кукуруза и орехи помогут сохранить здоровье осенью

Фото: iStock/Bogdan Kurylo

Наступила осень, холода совсем близко, и важно обратить внимание на свой рацион. Чтобы сохранить здоровье и укрепить иммунитет, специалисты советуют есть больше овощей и фруктов.





Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский рассказал в беседе с «Радио 1», что взрослым людям необходимо съедать каждый день не меньше 400-500 граммов овощей и фруктов. Однако идеальным количеством доктор назвал 600-800 граммов.



Цифра выглядит внушительно, но именно такую норму рекомендует Роспотребнадзор и поддерживает Всемирная организация здравоохранения. Диетолог пояснил, какое соотношение должно быть между овощами и фруктами.





«Примерно две трети от общего количества — овощи, то есть 300-400 г. Одна треть от общего количества — фрукты, соответственно 200-300 г», — сказал Бобровский.

«Раньше говорили, что кукуруза — царица полей в советские времена. Но на самом деле наши предки не зря называли бахчевые культуры "царицами полей". Прежде всего — это источник калия, провитамина A и клетчатки», — объяснил врач.

«Белокочанная, цветная и брокколи содержат витамины C, K и фолиевую кислоту. Особое значение имеет квашеная капуста, поскольку она является богатым источником пробиотиков», — подчеркнул собеседник.