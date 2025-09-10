Диетолог Бобровский перечислил продукты, которые необходимы осенью
Наступила осень, холода совсем близко, и важно обратить внимание на свой рацион. Чтобы сохранить здоровье и укрепить иммунитет, специалисты советуют есть больше овощей и фруктов.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский рассказал в беседе с «Радио 1», что взрослым людям необходимо съедать каждый день не меньше 400-500 граммов овощей и фруктов. Однако идеальным количеством доктор назвал 600-800 граммов.
Цифра выглядит внушительно, но именно такую норму рекомендует Роспотребнадзор и поддерживает Всемирная организация здравоохранения. Диетолог пояснил, какое соотношение должно быть между овощами и фруктами.
«Примерно две трети от общего количества — овощи, то есть 300-400 г. Одна треть от общего количества — фрукты, соответственно 200-300 г», — сказал Бобровский.
Он отметил, что раньше норма овощей и фруктов зависела от времени года. Многие сталкивались с весенним авитаминозом из-за невозможности купить свежие продукты. Но сейчас у городских жителей нет такой проблемы, и озвученные рекомендации сохраняются круглогодично. Диетолог порекомендовал включать в повседневное меню осенью овощи и фрукты, созревающие в этот сезон.
«Раньше говорили, что кукуруза — царица полей в советские времена. Но на самом деле наши предки не зря называли бахчевые культуры "царицами полей". Прежде всего — это источник калия, провитамина A и клетчатки», — объяснил врач.
К бахчевым культурам также относятся кабачки, тыква и патиссоны. Еще осенью не надо забывать про пользу капусты. Существует мнение о низком содержании полезных веществ в этом овоще, но оно обманчиво.
«Белокочанная, цветная и брокколи содержат витамины C, K и фолиевую кислоту. Особое значение имеет квашеная капуста, поскольку она является богатым источником пробиотиков», — подчеркнул собеседник.
Кроме того, стоит обратить внимание на морковь, свёклу и яблоки. Полезны будут лесные ягоды, вроде клюквы и облепихи, и орехи — грецкие и фундук. Подсолнечные и тыквенные семена тоже обладают полезными свойствами, являются источниками витаминов K и E.
Отдельно Бобровский отметил осеннюю рыбу — свежую семгу, форель и сельдь. Они богаты омегой-3, за которую организм поблагодарит вас.