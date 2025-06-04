Россиянам назвали неожиданную пользу томатов
«ЭКО-культура»: Томаты помогают уменьшить воспаление в мышцах после спорта
Свежие томаты помогут поддержать организм после занятий спортом. Об этом рассказали специалисты агрохолдинга «ЭКО-культура», пишет с Life.ru.
«Эти яркие плоды содержат мощный антиоксидант ликопин, который помогает уменьшить воспаление в мышцах и ускоряет их восстановление. Богатый витаминный состав (А, С) и калий способствуют поддержанию электролитного баланса, особенно важного после интенсивных тренировок», — говорится в статье.
Томаты являются отличным продуктом для перекуса и способствуют выработке серотонина, который улучшает настроение и снижает тревожность.
Лучше всего есть томаты через 30-60 минут после тренировки. Подобная практика благоприятно действует на мышцы и повышает общую работоспособность организма.