Россиянам назвали продукты, которых следует избегать в жару

04 июня 2025, 21:34

Врач Мельникова: мороженое, лимонады и квас не стоит употреблять в жаркие дни

Фото: iStock/Antonio_Diaz

Мороженое и лимонады не стоит употреблять в жару. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова.







«В жару не рекомендуется есть мороженое. Этот высококалорийный продукт с большой долей жирности и сахара, помимо того что перегружает систему пищеварения и плохо усваивается, переохлаждает слизистую оболочку верхних дыхательных путей и приводит к спазму сосудов и, как следствие, возникновению ОРЗ», — рассказала Мельникова «Газете.Ru».

«Чтобы утолить жажду в жаркий период люди часто прибегают к газированным напиткам, которые зачастую имеют большое количество сахара, и пить после них хочется кратно больше», — пояснила специалист.