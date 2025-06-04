Россиянам назвали продукты, которых следует избегать в жару
Врач Мельникова: мороженое, лимонады и квас не стоит употреблять в жаркие дни
Мороженое и лимонады не стоит употреблять в жару. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова.
«В жару не рекомендуется есть мороженое. Этот высококалорийный продукт с большой долей жирности и сахара, помимо того что перегружает систему пищеварения и плохо усваивается, переохлаждает слизистую оболочку верхних дыхательных путей и приводит к спазму сосудов и, как следствие, возникновению ОРЗ», — рассказала Мельникова «Газете.Ru».
Она добавила, что в жару не стоит пить молочные коктейли, квас и лимонад, поскольку эти напитки только усилят чувство жажды. Мельникова посоветовала выбирать воду, чай, компот или морс.
В свою очередь доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева рассказала в беседе с Общественной Службой Новостей, что в жару человек теряет много жидкости из-за повышенного потоотделения.
«Чтобы утолить жажду в жаркий период люди часто прибегают к газированным напиткам, которые зачастую имеют большое количество сахара, и пить после них хочется кратно больше», — пояснила специалист.
Королева призвала поддерживать водный и солевой баланс с помощью негазированной воды, в которую также можно добавить лимон, мяту или мелиссу, но не сахар.