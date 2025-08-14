Диетолог назвала продукт с калорийностью выше, чем у сахара
Диетолог Павлюк: алкоголь по калорийности выше сахара
О вреде алкоголя слышали все, но если всё же пить спиртное, то стоит выбрать максимально безопасный напиток.
Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» напомнила, что любой алкогольный напиток действует на организм разрушающе.
«Если не можете отказать, то главное — исключить крепкий алкоголь, потому что в той же самой водке нет ничего полезного — это разбавленный спирт. То же самое с самогоном. Коньяк тоже считается пустым продуктом», — сказала она.
Сладкие ликеры, по ее словам, обладают некоторыми антиоксидантами, потому что сделаны из винограда, однако там огромное количество сахара.
«Алкоголь сам по себе калорийный, хуже сахара. Если в одном грамме углеводов 4 калории, то в алкоголе 7 калорий», — пояснила она.
У сухого вина, как отметила эксперт, можно найти хотя бы некоторые полезные свойства — меньшая калорийность, наличие антиоксидантов.