Диетолог назвала продукт с калорийностью выше, чем у сахара

14 августа 2025, 10:31

Диетолог Павлюк: алкоголь по калорийности выше сахара

Фото: istockphoto/Vershinin

О вреде алкоголя слышали все, но если всё же пить спиртное, то стоит выбрать максимально безопасный напиток.





Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» напомнила, что любой алкогольный напиток действует на организм разрушающе.





«Если не можете отказать, то главное — исключить крепкий алкоголь, потому что в той же самой водке нет ничего полезного — это разбавленный спирт. То же самое с самогоном. Коньяк тоже считается пустым продуктом», — сказала она.

«Алкоголь сам по себе калорийный, хуже сахара. Если в одном грамме углеводов 4 калории, то в алкоголе 7 калорий», — пояснила она.