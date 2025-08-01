Россиянам рассказали, как определить свежесть яблок по внешнему виду
19 августа в России отмечают Яблочный Спас — праздник, когда принято угощать близких спелыми яблоками.
Доктор экономических наук, профессор и бывший заместитель министра сельского хозяйства РФ Леонид Холод в беседе с «Татар-информ» объяснил, что свежесть яблок легко определить по внешнему виду: на спелых и правильно собранных плодах не должно быть вмятин, тёмных пятен или следов ударов. Если яблоки сняли с дерева слишком рано, они становятся рыхлыми и безвкусными, а перезревшие быстро начинают портиться.
Особое внимание эксперт советует обратить на ранние сорта, которые отличаются сочностью и насыщенным вкусом, но, к сожалению, не подходят для долгого хранения.
Если яблоки нужны для еды, то лучше выбирать красивые, ровные плоды с гладкой кожицей. А вот для компотов или пирогов подойдут и плоды с небольшими дефектами — главное, чтобы на них не было гнили или плесени.
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