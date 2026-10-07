Диетолог назвала неочевидный признак хронического стресса

07 октября 2026, 09:55

Диетолог Русакова: рост живота может указывать на хронический стресс

Фото: istockphoto / Jirapong Manustrong

Появление живота при нормальном индексе массы тела и относительно стройных руках может быть связано с высоким уровнем кортизола и хроническим стрессом, рассказала «Абзацу» диетолог Дарья Русакова.





По ее словам, стресс способен влиять на пищевое поведение и способствовать накоплению висцерального жира вокруг внутренних органов.

«Главным маркером того, что причиной набора веса стал именно стресс, является рост живота при нормальном или слегка повышенном индексе массы тела. При этом руки остаются стройными, но талия постоянно увеличивается», — рассказала Русакова.

«Висцеральный жир скапливается глубоко вокруг внутренних органов, и живот при этом упругий на ощупь, в отличие от рыхлого подкожного. Вес в данном случае уходит плохо, несмотря на тренировки», — заключила эксперт.