Диетолог назвала неочевидный признак хронического стресса
Диетолог Русакова: рост живота может указывать на хронический стресс
Появление живота при нормальном индексе массы тела и относительно стройных руках может быть связано с высоким уровнем кортизола и хроническим стрессом, рассказала «Абзацу» диетолог Дарья Русакова.
По ее словам, стресс способен влиять на пищевое поведение и способствовать накоплению висцерального жира вокруг внутренних органов.
«Главным маркером того, что причиной набора веса стал именно стресс, является рост живота при нормальном или слегка повышенном индексе массы тела. При этом руки остаются стройными, но талия постоянно увеличивается», — рассказала Русакова.Висцеральный жир располагается глубоко вокруг внутренних органов, поэтому живот при таком типе отложений может становиться упругим и выпуклым, а объем талии — увеличиваться даже при нормальном весе.
Диетолог отметила, что жесткие ограничения в питании в такой ситуации могут не помочь снизить вес. По ее мнению, для коррекции жировых отложений может потребоваться не только изменение рациона, но и работа с психологическим состоянием.
«Висцеральный жир скапливается глубоко вокруг внутренних органов, и живот при этом упругий на ощупь, в отличие от рыхлого подкожного. Вес в данном случае уходит плохо, несмотря на тренировки», — заключила эксперт.