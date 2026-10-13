Диетологи раскрыли необычное влияние тыквенных семечек на здоровье
Диетологи Лиза Эндрюс, Эми Дэвис и Патрисия Колесо раскрыли необычное влияние тыквенных семечек на здоровье. Об этом информирует Eating Well.
Эндрюс отметила, что в 30 граммах тыквенных семечек присутствует более 150 миллиграммов магния, что составляет примерно 37 процентов от рекомендованной суточной нормы. Магний способствует расслаблению и расширению кровеносных сосудов, тем самым снижая артериальное давление, пояснила она.
Аналогичное действие на сердечно-сосудистую систему оказывает аргинин, который в организме превращается в оксид азота. Его можно рассматривать как сигнал, заставляющий кровеносные сосуды расширяться, уточнила Кэмпбелл.
Дэвис подчеркнула, что тыквенные семечки содержат значительное количество калия. Этот микроэлемент помогает почкам выводить натрий через мочу и уменьшает напряжение в стенках сосудов.
Наконец, диетолог Колесо заметила, что этот продукт является хорошим источником ненасыщенных жиров. Исследования показали, что диета с высоким содержанием насыщенных жиров может умеренно влиять на систолическое и диастолическое давление. Ненасыщенные жиры способствуют снижению уровня ЛПНП («плохого» холестерина), что, в свою очередь, уменьшает образование атеросклеротических бляшек на стенках артерий, повышающих давление, заключила она.
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