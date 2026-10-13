Диетологи раскрыли необычное влияние тыквенных семечек на здоровье

13 октября 2026, 19:37

Диетолог Эндрюс: Магний в тыквенных семечках расширяет сосуды и снижает давление

Фото: iStock/Nodar Chernishev

Диетологи Лиза Эндрюс, Эми Дэвис и Патрисия Колесо раскрыли необычное влияние тыквенных семечек на здоровье. Об этом информирует Eating Well.