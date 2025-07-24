Диетолог назвала самые аллергенные продукты и объяснила причину реакции на них

24 июля 2025, 11:34

Диетолог Соломатина: аллергия человека зависит от генетики

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Пищевые аллергии являются одними из самых распространённых видов непереносимости продуктов. Симптомы пищевых аллергий могут быть разными: желудочно-кишечные расстройства, проявления нарушений в дыхательной системе и на кожных покровах. Самая опасная для жизни реакция — анафилактический шок.





Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Саломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что к самым аллергенным продуктам относятся бананы, молоко, яйца, соя, орехи, рыба и морепродукты.





«Еще некоторые страны включают кунжут, горчицу, сельдерей. Но перечислять можно бесконечно, здесь важно, что истинная аллергия зависит от иммунной системы и включает или не включает выработку антител. От этого зависит состояние организма в целом», — сказала она.

«Влияет еще преемственность поколений — генетика. Нельзя исключать все продукты из своей жизни из-за боязни аллергических реакций. Все, что есть в организме, это законная эволюция, это наша природа — даже внутренние бактерии», — отметила Соломатина.

«Весь организм пытается вывести этот белок через различные жидкости: кашель, насморк — все, что угодно. И тут если включается несколько систем, появляются покраснения на коже, отеки, то человек может умереть от анафилактического шока. Необходимо сразу вводить адреналин», — подчеркнула диетолог.