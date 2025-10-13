Стало известно, откуда берётся резистентность к антибиотикам
Врач Кондрахин: резистентность появляется при бесконтрольном приёме антибиотиков
На каждого пациента стоит заводить «паспорт приёма антибиотиков» с указанием названия препарата, дозировки и кратности применения. Так считает врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
По его словам, сейчас люди часто сталкиваются с резистентностью к антибиотикам. Поэтому с помощью такого паспорта можно было бы выявить, сколько антибиотиков человек принимал в конкретном промежутке времени.
«Для чего это нужно? Во-первых, чтобы пересмотреть схему приема антибиотиков. Во-вторых, для четкого понимания, что человек, который к нам обращается, — потенциальный переносчик резистентных бактерий. Лично моя задача как клинического фармаколога — оставить следующему поколению те антибиотики, которые мы еще можем сохранить», — пояснил Кондрахин в разговоре с «Москвой 24».
Он добавил, что резистентность появляется при бесконтрольном приёме антибиотиков для лечения вирусных заболеваний и при первом же недомогании.
В свою очередь заведующая отделением детских инфекций, профессор кафедры детских болезней МОНИКИ, главный специалист Минздрава Московской области по инфекционным болезням у детей Елена Мескина заявила RT, что холод и влажность отрицательно воздействуют на иммунитет.
По её словам, осенью традиционно растёт заболеваемость ОРВИ. Это происходит из-за похолодания, а также циркуляции вирусов.
«Подъём заболеваемости чаще происходит, когда похолодание сопровождается дождями или сыростью. А вот при холодной сухой погоде заболеваемость, наоборот, может даже снижаться», — отметила Мескина.
Она уточнила, что некоторые вирусы лучше сохраняются в холоде и при повышенной влажности. Тем не менее COVID-19 и многие другие микробы могут распространяться независимо от погоды, поскольку имеют высокую заразность.
Защититься от гриппа и ОРВИ можно с помощью вакцинации. Кроме того, необходимо вести здоровый образ жизни, соблюдать режим дня и сна, закаляться и мыть руки.