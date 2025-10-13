Стало известно, откуда берётся резистентность к антибиотикам

13 октября 2025, 21:14

Врач Кондрахин: резистентность появляется при бесконтрольном приёме антибиотиков

Фото: iStock/Dmitry Ageev

На каждого пациента стоит заводить «паспорт приёма антибиотиков» с указанием названия препарата, дозировки и кратности применения. Так считает врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.





По его словам, сейчас люди часто сталкиваются с резистентностью к антибиотикам. Поэтому с помощью такого паспорта можно было бы выявить, сколько антибиотиков человек принимал в конкретном промежутке времени.





«Для чего это нужно? Во-первых, чтобы пересмотреть схему приема антибиотиков. Во-вторых, для четкого понимания, что человек, который к нам обращается, — потенциальный переносчик резистентных бактерий. Лично моя задача как клинического фармаколога — оставить следующему поколению те антибиотики, которые мы еще можем сохранить», — пояснил Кондрахин в разговоре с «Москвой 24».

«Подъём заболеваемости чаще происходит, когда похолодание сопровождается дождями или сыростью. А вот при холодной сухой погоде заболеваемость, наоборот, может даже снижаться», — отметила Мескина.