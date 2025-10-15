Онколог Срапян рассказала об обследованиях для раннего выявления рака груди

15 октября 2025, 11:10

оригинал Сюзанна Срапян (фото: пресс-служба Минздрава МО)

Рак молочной железы является самым распространённым онкозаболеванием среди женщин. Более, того, эта болезнь встречается и у мужчин. О том, когда и какие обследования необходимо проходить, чтобы «поймать» этот опасный недуг на ранней стадии, рассказала онколог Центра амбулаторной онкологической помощи Люберецкой больницы Сюзанна Срапян.





Она отметила, что раз в год каждая женщина должна проходить осмотр у гинеколога или маммолога. А женщинам старше 40 лет также необходимо делать маммографию не реже, чем раз в два года.





«Женщинам молоде 40 лет а в качестве обследования назначают УЗИ малого таза и молочных желез. Эти проверки необходимо делать раз в год. Кроме того, рак молочной железы встречается и у мужчин, поэтому им тоже нужно проходить регулярные обследования», — сказала врач.