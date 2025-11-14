Врач назвала идеальную еду для людей с больной печенью

14 ноября 2025, 01:09

Врач Дианова: растительные продукты помогут оздоровить печень

Фото: iStock/Tharakorn

При заболеваниях печени важно соблюдать диету. Об этом предупредила исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», врач-диетолог, гепатолог Нурия Дианова.





По её словам, на завтрак для людей с больной печенью прекрасно подойдёт омлет с зеленой фасолью и цельнозерновым хлебом, который можно намазать спредом или мягким маргарином.



Она также посоветовала употреблять продукты на растительной основе, например, растительное молоко и растительное мясо, богатые растительным белком, клетчаткой и витаминами, которых чаще всего не хватает в рационе.



Диетолог отметила, что улучшить состав печени и текучесть желчи помогут растительные масла.





«Я рекомендую употреблять минимум одну чайную ложку растительного масла в день. Это можно делать, добавляя масло в кашу, салат или гарнир. Можно заменить мясо на растительные аналоги. Например, на обед можно съесть митболы из растительного мяса с перловкой и тыквой», — рассказала Дианова «Газете.Ru».

