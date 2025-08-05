Диетолог раскрыла неожиданный вид зависимости

05 августа 2025, 10:18

Диетолог Павлюк: в медицине выделяют пивной алкоголизм

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Всем известно, что алкоголь не только разрушает организм содержащимися внутри концентрами, но и является высококалорийным напитком.





Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» отметила, что в сухом вине калорий меньше, чем в любом другом алкоголе.





«Лучше вообще не употреблять алкоголь, он не несет никакой пользы, но в сухом вине хотя бы есть антиоксиданты — например, известный всем ресвератрол. В сухом вине меньше сахара», — сказала она.

«В пиве есть разные вещества. Отдельно даже выделяют пивной алкоголизм. Кажется, в напиток иногда добавляют медь, чтобы он пузырился. Когда-то были обнаружены образцы пива с превышенным количеством металла внутри. Это плохо. Но бывает и неплохое пиво, хотя лучше от него и вовсе отказаться, конечно», — заключила Павлюк.