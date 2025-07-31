В исследовании назвали главные ритуалы россиян, которые делают их счастливыми
В недавнем исследовании Tiburon Research были названы главные ритуалы счастья для российских граждан. В их число вошли просмотр любимых фильмов, прогулки, прослушивание музыки и кофе по утрам.
Данные исследования появились в распоряжении издания «Москва 24». В опросе поучаствовали 1000 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет. Самым популярным ритуалом стал просмотр любимых фильмов и сериалов. Этот вариант выбрали 61% опрошенных. На второй строчке расположилось прослушивание музыки, за что проголосовало 58% респондентов. Столько же человек выбрали и прогулки на свежем воздухе.
Возможность выпить утром чашку кофе или чая выбрали 53% респондентов. За просмотр коротких роликов проголосовало 34% человек. В рейтинг попала и покупка небольших и приятных вещей. Этот ритуал счастья выбрали 30% опрошенных.
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