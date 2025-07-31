В исследовании назвали главные ритуалы россиян, которые делают их счастливыми

31 июля 2025, 14:00

Tiburon Research: ритуалами счастья для россиян стали прогулки, фильмы и кофе

Фото: iStock/demaerre

В недавнем исследовании Tiburon Research были названы главные ритуалы счастья для российских граждан. В их число вошли просмотр любимых фильмов, прогулки, прослушивание музыки и кофе по утрам.