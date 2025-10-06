Стало известно, как температура еды влияет на кишечник

06 октября 2025, 15:49

Диетолог Гуськова: тёплая еда исключает спазмы в организме

Фото: iStock/anna avdeeva

В интернете появилась новость о том, что температура потребляемой пищи и напитков может напрямую влиять на наше психическое состояние. Говорится, что любители холодных перекусов и напитков больше подвержены депрессиям и тревожным расстройствам, в то время как поклонники теплой пищи находятся в более гармоничном состоянии.





Диетолог, нутрициолог, иммунолог, кандидат биологических наук, руководитель проекта «Лаборатория здоровья» Александра Гуськова в беседе с «Радио 1» заявила, что температура влияет на кишечник, однако как она связана с психикой — вопрос.





«Не знаю, как это связали с психикой, но с точки зрения воздействия на кишечник, тёплая еда лучше реагирует, открываются сфинктеры, нет спазмов», — прокомментировала диетолог.