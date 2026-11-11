Диетолог рассказал, когда лучше употреблять кефир

11 ноября 2026, 18:41

Диетолог Бобровский: кефир лучше пить за полтора часа до сна

Фото: iStock/Amguy

Бытует мнение, что кефир на ночь лучше не употреблять, потому что он мешает легкому засыпанию. Однако многие вспоминают, как раньше родители, давая этот кисломолочный продукт перед сном, были уверены в его пользе. Кто прав?





Кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что пользу кефира на ночь, который давали взрослым и детям в советских и постсоветских временах, никто не опроверг.





«Просто у некоторых людей с повышенной чувствительностью происходит повышение кислотности, но это достаточно редкая ситуация», — прокомментировал он.

«Пациентам с изжогой кефир нужно употреблять очень дифференцированно, лучше отказаться совсем, а в течение дня включить греческий йогурт, который будет меньше вызывать изжогу. А лучше пить кефир за полтора часа до сна», — посоветовал диетолог.