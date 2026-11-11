Диетолог рассказал, когда лучше употреблять кефир
Диетолог Бобровский: кефир лучше пить за полтора часа до сна
Бытует мнение, что кефир на ночь лучше не употреблять, потому что он мешает легкому засыпанию. Однако многие вспоминают, как раньше родители, давая этот кисломолочный продукт перед сном, были уверены в его пользе. Кто прав?
Кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что пользу кефира на ночь, который давали взрослым и детям в советских и постсоветских временах, никто не опроверг.
«Просто у некоторых людей с повышенной чувствительностью происходит повышение кислотности, но это достаточно редкая ситуация», — прокомментировал он.
По его словам, важно также в какое время употреблять кефир и в каких количествах.
«Пациентам с изжогой кефир нужно употреблять очень дифференцированно, лучше отказаться совсем, а в течение дня включить греческий йогурт, который будет меньше вызывать изжогу. А лучше пить кефир за полтора часа до сна», — посоветовал диетолог.